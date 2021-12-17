Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя погибшими на Ставрополье

Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП в Ставропольском крае, в результате которого погибли два человека. Фура столкнулась с двумя легковыми автомобилями.

Авария произошла вечером 16 декабря на трассе «Кавказ» на территории Андроповского округа. Грузовик столкнулся с автомобилями ВАЗ-2112 и Toyota. По предварительным данным, водитель грузовика совершал разворот в запрещенном месте во время тумана. В результате столкновения трех транспортных средств оказались перекрыты две полосы движения.

В результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает NewsTracker.

Ограничение движения по трассе «Кавказ» действовало до утра 17 декабря. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают точные причины аварии.

Ранее в этот день сообщалось о массовом ДТП с трактором в Вологодской области. Водитель «ВАЗ» после столкновения со спецтехникой выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen, иномарка после этого ударила машину Renault. Пять человек получили травмы, один человек погиб.