Член РСПП объяснил свои слова об обмане Путина с СРО

Гендиректор ООО «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ИГИИС) Михаил Богданов объяснил «Известиям» свои слова о том, что президента РФ «развели», убедив отдать сертификацию строительных компаний на откуп саморегулирующимся организациям (СРО).

«Из-за разгильдяйства в нашей части — в части инженерных изысканий — мы считали, каждый год на стройке смывается в унитаз 250–300 млрд по стране. Невероятно, что удалось сказать это президенту. Так выстроено регулирование в строительной отрасли. Чтобы навести порядок в инженерных изысканиях, нужно встать со стула и заниматься полгода-год, чтобы кошмара не было. Сейчас 80% — это «липа». Куча откатов. Мы проводили анонимные опросы. 80% информации о природных условиях, которые получают изыскатели, это «липа», — рассказал он.

Богданов также пояснил, почему он решил отказаться от официальной формы общения с президентом.

«Он нормальный человек, я нормальный человек. Соответственно, почему я должен говорить официально и читать по бумажке — мне кажется, что вас ввели в заблуждение? Если человек говорит с человеком, то он говорит то, что думает», — подчеркнул глава ИГИИС.

17 декабря в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Богданов рассказал президенту, что его «развели», когда убедили отдать сертификацию строительных компаний на откуп саморегулирующимся организациям (СРО).

По его словам, в данной сфере в настоящее время сложилась ситуация, при которой СРО продают документы, разрешающие организациям действовать на объектах. Как уточнил специалист, нынешняя система работает так, что строительная компания вступает в СРО и это обеспечивает ей сертификацию.

Путин, в свою очередь, отметил, что никогда не думал в подобном ключе. По словам главы государства, на утверждении действующей системы настаивали представители отрасли, а правительство заявило, что необходимо пойти навстречу.

«Вы были правы, Владимир Владимирович. Вы были совершенно правы, когда были против. Грубо говоря, извините, вас развели», — заявил Богданов.