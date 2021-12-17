Названа стоимость новогоднего стола в 2021 году

Весь новогодний стол в 2021 году будет стоить россиянам 6286 рублей против 5729 рублей в 2020-м, не считая алкогольных напитков. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет», которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 17 декабря.

Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов оливье, «Мимоза» и селедки под шубой, бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков. Аналитики ориентировались на средние цены всех ингредиентов для приготовления блюд.

В этом году россияне начали готовиться к Новому году в первых числах декабря, покупая товары долгого хранения для праздничного стола.

Так, за первые две недели декабря граждане купили в два раза больше красной икры, чем за тот же период год назад. По сравнению с ноябрем спрос на икру увеличился на 32%. Ноябрь и декабрь — месяцы наибольшего спроса на икру, самый низкий спрос наблюдается в апреле и июне. За один раз обычно покупают одну банку этого продукта. Чаще всего этот деликатес приобретают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.

В период с 10 по 17 декабря по сравнению с неделей ранее на 22% за последний месяц увеличились продажи мясных деликатесов и паштетов, их покупают в два раза чаще, чем икру, — они есть в 10% продуктовых корзин. В регионах ими больше всего интересуются жители Красноярска, Краснодара, Екатеринбурга, Волгограда и Тюмени.

На 5% выросли продажи сыра и специй, на 23% — оливок, продажи мандаринов — в два раза. Спрос на майонез увеличился незначительно — на несколько процентов. В один онлайн-заказ пользователи кладут в среднем две упаковки этого соуса. Овощные консервы и соления сейчас есть в 21% продуктовых корзин — рост составил 3 п.п. за месяц, конфеты — в 16% — рост 5 п.п. соответственно.

«Продажи шампанского месяц к месяцу выросли в шесть раз, вина — в три раза, в одном заказе в среднем две бутылки алкогольных напитков. Их можно заказать онлайн с услугой самовывоза из магазина», — отмечается в исследовании.

Спрос на посуду и бокалы подскочил в декабре на 20%. В два раза выросли продажи свечей и украшений для дома, на треть — гирлянд, причем их продается столько же, сколько и искусственных елок. Активнее всего елки в этом году покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Уфе.

В начале декабря было опубликовано исследование, согласно которому стоимость оливье и селедки под шубой за год существенно выросла. Порция оливье на четырех человек, по данным Росстата, теперь обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020 году. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше прошлогодней цены на 25%.