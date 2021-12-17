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Деревообрабатывающее производство запустили в Калужской области

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В Калужской области запустили крупнейшее в регионе деревообрабатывающее производство. Оно разместилось на территории особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе.

Предприятие австрийского концерна «Кроношпан» будет заниматься глубокой переработкой древесины. По данным издания «Калужские губернские ведомости», общий объем инвестиций в проект составит 65 млрд рублей. На предприятии будет создано 800 рабочих мест, передает газета «Весть».

Напомним, в Калужской области создадут инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских технологий». Среди основных направлений — ядерная медицина, ядерные, информационно-коммуникационные, аддитивные и лазерные технологи, а также создание новых материалов. Постановление о запуске проекта ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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