Деревообрабатывающее производство запустили в Калужской области

В Калужской области запустили крупнейшее в регионе деревообрабатывающее производство. Оно разместилось на территории особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе.

Предприятие австрийского концерна «Кроношпан» будет заниматься глубокой переработкой древесины. По данным издания «Калужские губернские ведомости», общий объем инвестиций в проект составит 65 млрд рублей. На предприятии будет создано 800 рабочих мест, передает газета «Весть».

Напомним, в Калужской области создадут инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских технологий». Среди основных направлений — ядерная медицина, ядерные, информационно-коммуникационные, аддитивные и лазерные технологи, а также создание новых материалов. Постановление о запуске проекта ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.