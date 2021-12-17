Жители Казани за неделю отдали мошенникам 15 млн рублей

Жители Казани лишились 15 млн рублей из-за мошенников за минувшую неделю. Об этом сообщил начальник городского управления МВД Александр Мищихин во время онлайн-урока для учащихся Елабужского Суворовского военного училища.

По словам Мищихина, распространенной остается схема «родственников в беде». Злоумышленники связываются с потерпевшими и рассказывают о том, что необходимо срочно отдать деньги для решения возникших проблем. Кроме того, горожане нередко лишаются средств по собственной невнимательности. Пользователи раскрывают информацию о себе, нажимая определенные «кнопки» на сайтах», и переводят средства на нейтральные счета. Об этом сообщает InKazan.ru.

В конце ноября в Татарстане было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 56-летней жительницы Арска. По словам потерпевшей, она нашла предложение о дополнительном доходе в мессенджере, заполнила анкету и отправила заявку. Через некоторое время с ней связался мужчина, который представился биржевым брокером. Женщина внесла на посторонние счета больше 5 млн рублей по инструкции злоумышленника.