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Путин провел телефонный разговор с папой римским Франциском

Путин провел телефонный разговор с папой римским Франциском и поздравил его с 85-летием
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил папу римского Франциска с 85-летием. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер особенно отметил высокий авторитет Франциска в мире, а также его вклад в развитие отношений между РФ и Ватиканом.

«Эти отношения характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и близостью позиций по многим проблемам современности», — подчеркнули в Кремле.

Также стороны договорились продолжать совместные усилия, нацеленные на «отстаивание основополагающих нравственных и гуманитарных ценностей».

«Подчеркнута значимость конструктивного межконфессио­наль­ного диалога», — добавили в пресс-службе.

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