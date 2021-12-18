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Названы самые полезные продукты для суставов

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Регулярное употребление овсянки, киви и жирной рыбы может помочь сохранить здоровье суставов. Об этом сообщил «Вечерний курьер».

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По словам специалистов, суставы нередко разрушаются из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани. К примеру суставный хрящ разрушается при артрозе, в итоге развивается воспаление.

Чтобы снизить такое развитие событий, надо обратить внимание на продукты, содержащие жирные полиненасыщенные кислоты омега-3. Этим элементом богата скумбрия. Омега-3 не только может остановить воспаление, но еще и активизирует восстановительные процессы в хряще.

Пользу суставам принесет и киви, богатый антиоксидантами, способствующими синтезу гиалурона.

Третьим полезным продуктом при больных суставах эксперты назвали овсяную кашу. Всего в 100 г крупы содержится 253% дневной нормы марганца. Ионы этого микроэлемента регулируют активность ферментов, входящих в состав костной ткани и составляющих основу хрящевой ткани.

При его дефиците резко снижается восстановление хрящевой ткани.

Как в октябре сообщала диетолог Марина Макиша, для здоровья суставов и связок следует употреблять белковые продукты, такие как нежирная рыба и птица, кисломолочные продукты, яйца. Также в рацион должны входить свежие фрукты, ягоды и овощи, продукты, богатые витамином С.

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