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Экономист оценил необходимость для России стать продовольственной сверхдержавой

Экономист Остапкович: России следует вкладываться в развитие технологий
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Россия может стать продуктовой сверхдержавой, но государству лучше вкладываться в технологии и разрабатывать собственную компонентную базу. Об 17 декабря этом сообщил «Известиям» Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

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Накануне польский обозреватель Анджей Щенсняк выразил мнение, что Россия вновь обретает статус продовольственной сверхдержавы после «смуты 1990-х годов», и немаловажную роль в этом сыграли санкции Запада.

Остапкович подчеркнул, что для экономически развитых стран «было бы очень хорошо, если бы Россия занималась бы только сельским хозяйством».

«Это как бы возвращение в царскую Россию, а мы уже были в царской России», — констатировал экономист.

По его словам, любая развитая или развивающаяся страна может стать передовой по сельскому хозяйству. В России в этой сфере занято 6% населения — в развитых государствах, например, во Франции, в Нидерландах, эта доля составляет 2–3%. Он отметил, что та же Франция может за полтора года обогнать РФ по экспорту пшеницы, но не делает этого, предпочитая вкладывать деньги в технологии, людей, университеты и здравоохранение.

Главное, чтобы страна обеспечивала свою продуктовую безопасность, для чего нужно 85–90% от основных сельхозтоваров производить внутри государства, полагает эксперт.

Он добавил, что иногда продукты дешевле купить в соседних странах, на средства, которые идут от продажи углеводородов, которыми богата Россия.

При этом главное — это «управленческие схемы, производительность труда» в стране, подчеркнул Остапкович.

1 декабря по распоряжению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина правительство выделило дополнительно 16,9 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки и поддержку аграрного сектора. Еще 5,6 млрд рублей направят на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов агропромышленного комплекса.

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