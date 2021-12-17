Экономист оценил необходимость для России стать продовольственной сверхдержавой

Россия может стать продуктовой сверхдержавой, но государству лучше вкладываться в технологии и разрабатывать собственную компонентную базу. Об 17 декабря этом сообщил «Известиям» Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

Накануне польский обозреватель Анджей Щенсняк выразил мнение, что Россия вновь обретает статус продовольственной сверхдержавы после «смуты 1990-х годов», и немаловажную роль в этом сыграли санкции Запада.

Остапкович подчеркнул, что для экономически развитых стран «было бы очень хорошо, если бы Россия занималась бы только сельским хозяйством».

«Это как бы возвращение в царскую Россию, а мы уже были в царской России», — констатировал экономист.

По его словам, любая развитая или развивающаяся страна может стать передовой по сельскому хозяйству. В России в этой сфере занято 6% населения — в развитых государствах, например, во Франции, в Нидерландах, эта доля составляет 2–3%. Он отметил, что та же Франция может за полтора года обогнать РФ по экспорту пшеницы, но не делает этого, предпочитая вкладывать деньги в технологии, людей, университеты и здравоохранение.

Главное, чтобы страна обеспечивала свою продуктовую безопасность, для чего нужно 85–90% от основных сельхозтоваров производить внутри государства, полагает эксперт.

Он добавил, что иногда продукты дешевле купить в соседних странах, на средства, которые идут от продажи углеводородов, которыми богата Россия.

При этом главное — это «управленческие схемы, производительность труда» в стране, подчеркнул Остапкович.

1 декабря по распоряжению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина правительство выделило дополнительно 16,9 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки и поддержку аграрного сектора. Еще 5,6 млрд рублей направят на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов агропромышленного комплекса.