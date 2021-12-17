Системы мониторинга глюкозы закупят для детей в Рязанской области

Минздрав Рязанской области получит почти 401,6 млн рублей на нужды здравоохранения. Часть этой суммы пойдет на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом.

По данным министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, под наблюдением медиков находится 341 ребенок с диабетом I типа. Система тестирования снижает необходимость частой проверки с использованием тест-полосок и частым прокалыванием пальца. О планах по закупке систем губернатор Николай Любимов сообщил во время встречи с инициативной группой родителей в ноябре. Глава региона подчеркнул, что Рязанская область возьмет на себя обязательство обеспечивать детей круглосуточной системой мониторинга глюкозы.

Системы приобретут уже в январе, уточняет 62INFO.RU.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на поддержку больниц, помогающим пациентам с коронавирусом. Средства пойдут на ремонт медицинского оборудования и закупку расходных материалов.