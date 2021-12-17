Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о домашнем аресте главы налоговой инспекции № 3 Москвы Марины Чайко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в Пресненском суде столицы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

ИФНС №3 отвечает за Арбатский, Пресненский и Тверской районы столицы.

О задержании главы ИФНС стало известно в четверг. У нее прошли обыски, в том числе и на работе. Правоохранители обнаружили крупную сумму наличных.

Фигурантку подозревают в создании коррупционной схемы. По данным следствия, чиновница фиктивно устраивала мужа на высокие должности. Мужчина незаконно получал высокую зарплату, порядка 2 млн рублей.

17 декабря стало известно, что Чайко официально зарабатывала примерно по 3 млн рублей в год на протяжении последних трех лет.