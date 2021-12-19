Кардиолог назвал отличия между панической атакой и сердечным приступом

Сердечный приступ и паническая атака имеют схожие признаки, из-за чего их можно перепутать. Различия между этими двумя состояниями объяснил американский кардиолог Раджеш Дэйв.

Он уточнил, что оба диагноза могут проявляться в виде учащенного сердцебиения, одышки, повышенного потоотделения и боли в груди. При этом в случае панической атаки симптомы могут длиться 20 минут, после чего прекращаются, в то время как признаки сердечного приступа не проходят до оказания медицинской помощи, пишет портал MedicalXpress.

Помимо этого, сердечный недуг характеризуются предупреждающими симптомами, которые появляются за несколько дней до приступа. Также сердечные приступы зачастую происходят во время физической активности, тогда как в случае панических атак этой связи не выявлено.

Помочь в постановке диагноза может возраст пациента. Так, риск сердечного приступа возрастает у мужчин после 45 лет, а у женщин — после 55 лет.

«Если молодой человек без факторов риска испытывает боль в груди, вероятность сердечного приступа очень мала. Но боль в груди у 50-летнего мужчины, который много лет курит, с 20-летней историей диабета, скорее всего, сигнализирует о сердечном приступе и о том, что он нуждается в срочной медицинской помощи», — уточнил врач.

По его словам, регулярная физическая активность и отказ от курения помогут снизить риск сердечного приступа.

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