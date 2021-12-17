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ПСБ запустит проект в помощь женщинам-инвесторам

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Старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова анонсировала запуск проекта «Женское лидерство в инвестициях», направленного на повышение финансовой грамотности среди женщин-инвесторов. Об этом она рассказала в пятницу, 17 декабря, в ходе выступления на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

В рамках проекта предлагается организовать бесплатный регулярный образовательный курс в online-формате по повышению финансовой и инвестиционной грамотности, а также разработать интегрированную с порталом Евразийского женского форума страницу с доступной и полезной информацией по работе с инвестициями.

Подгузова отметила, что на фоне стремительного развития инвестиционной инфраструктуры, а также с учетом низкой базы прошлых лет, значительное распространение и растущую популярность инвестирование приобрело среди женщин. Доля инвесторов женского пола, по ее словам, постоянно растет во всем мире, и Россия не является исключением.

«Растущий тренд на увеличение числа женщин-инвесторов подтверждается данными ПСБ: за два года доля женщин, которые приобретают активы через «ПСБ Инвестиции», выросла более чем вдвое. В то же время есть и сдерживающие факторы: в первую очередь это недостаток знаний об инвестициях, являющийся основным стоп-фактором развития рынка. Однако при этом именно женщины уделяют больше внимания получению новых знаний в области финансов. Поэтому именно повышение финансовой грамотности будет являться одним из наиболее существенных импульсов увеличения доли успешных женщин-инвесторов с России», — отметила топ-менеджер.

Подгузова также предложила подготовить специальную инвестиционную зону в рамках очередного Евразийского женского форума, а также организовать тематическую сессию «Женщины-инвесторы в России» в рамках ежегодного форума ПСБ «Просто капитал», проведение которого в следующий раз намечено в марте 2022 года.

В октябре Подгузова сообщила, что доля женщин-инвесторов в ПСБ составляет 30%, им принадлежит 13% активов. Наиболее активно, по ее словам, инвестируют женщины в возрасте от 28 до 38 лет.

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