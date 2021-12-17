Количество пожаров выросло в Татарстане в 2021 году

С начала 2021 года в 21 муниципалитете Татарстана выросло количество пожаров, а также число погибших. Основной причиной возгораний остается неосторожное обращение с огнем.

В республике произошло свыше 5,9 тыс. пожаров, рост по сравнению с 2020 годом составил 4%. Погибли 164 человека, в том числе шестеро детей. 32 ребенка получили различные травмы.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан Константина Чанышева, число погибших детей выросло вдвое. На 42% увеличилось число пожаров с групповой гибелью, пишет ИА «Татар-информ».

Чанышев подчеркнул, что в 40% случаев причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем, еще 30% возгораний спровоцированы нарушением правил эксплуатации электрооборудования. Из-за неисправности отопительных печей и дымоходов происходит 21% пожаров.

В зимние месяцы в Татарстане снижается количество ландшафтных пожаров. Одновременно регистрируется рост числа возгораний в населенных пунктах.