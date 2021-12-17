Эксперт рассказал о процедуре вывода из реестра дропперов

Механизм вывода из реестра дропперов, скорее всего, будет аналогичным выводу из «черного списка» банков компаний и предпринимателей. Об этом заявил «Известиям» Дмитрий Морошан, директор департамента по работе с корпоративными клиентами «ЕЦЗ-бизнес», комментируя соответствующую инициативу ГД в пятницу, 17 декабря.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщали, что в Госдуме подготовят поправки к антиотмывочному закону 115-ФЗ к январю 2022 года, с помощью которых предложат дополнить список сомнительных клиентов дропперами — юридическими и физическими лицами, на счета которых выводятся деньги, похищенные из банков. Аксаков отметил, что реестр участников сомнительных операций может появиться на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК, KYC), который будет доступен кредитным организациям в рамках антиотмывочной платформы Банка России.

Морошан отметил, что суть планируемых к принятию Госдумой поправок к законопроекту практически такая же, как и в отношении предприятий по «антиотмывочному закону» и в целом подпадает под юрисдикцию 115-ФЗ. Поэтому, полагаю, что механизм попадания в этот реестр также будет аналогичным, сказал он.

Схема выглядит так: сначала работники банка в совокупности со своей автоматической системой выявят перечень признаков дроппера, направят в отношении него запрос о предоставлении документов, чтобы сообщить в Росфинмониторинг, и затем, если она не будет направлена, или это будет сделано в недостаточном объеме, банк может посчитать такого клиента нарушителем. Дальше такой клиент попадает в «черный список», за чем следует блокировка банковского счета и операции по получению денег оттуда.

«Репутация как таковая уничтожается. Именно поэтому проводится работа по выводу из таких списков, особенно если предприятие попало туда ошибочно», — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что проще всего уладить вопрос на уровне спора с банком, написав «грамотное юридическое пояснение и обосновав экономическую целесообразность всех операций». Если сделать это не получится, решение по клиенту будет принимать Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Если и она посчитает клиента виноватым — придется идти в суд.

«Учитывая практику относительно малого процента вывода предприятий из данного списка, лучше в него не попадать и всегда проявлять должную осмотрительность при заключении договоров с недобросовестными контрагентами», — считает специалист.

Морошан указал, что добросовестные банковские клиенты могут пострадать, даже если не замешаны в мошеннических операциях. Дело в том, что системы могут автоматически отслеживать, с какими контрагентами работает гражданин или компания, и в случае, если это происходит с лицом, которое уже состоит в «черном списке», есть шанс подпасть под данные риски. Поэтому банки и налоговые органы говорят о принципе «знай своего клиента», пояснил он.

Перед заключением договоров с контрагентами эксперт советует проверять данные о нем, в том числе, не числится ли он в таком реестре «недобросовестных контрагентов». Но этого мало и законодательными актами установлен «обширный перечень сведений», которые необходимо знать. Например, доказать экономическую целесообразность сделки, ее соответствие рыночным условиям, выяснить, совпадает ли сделка, которую вы заключаете по вашим кодам ОКВЭД и многое другое.

«В таком случае, если вы подпадете под подозрения, будет намного проще доказать, что с вашей стороны сделка имела исключительно целесообразный экономический характер», — считает Морошан.

Более подробно с этим перечнем можно ознакомиться в законодательных документах, в том числе в приказе Росфинмониторинга от 22.11.2018 года № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов».

Тестировать ЗСК Центробанк начал с 14 декабря. Законопроект о внедрении платформы приняли в третьем чтении Госдумы 9 декабря. Пилотирование должно продлиться до марта 2022 года. Запустить платформу в промышленную эксплуатацию нельзя, поскольку регулирующий ее законопроект еще не приняли.

Как выяснили «Известия» в ноябре, в проекте поучаствуют 40 банков. С помощью системы банк сможет не самостоятельно анализировать каждого клиента, а использовать информацию ЦБ, которая будет делить клиентов по принципу светофора на три группы по степени риска.