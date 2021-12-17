Гинеколог объяснила появление ребенка в печени у канадской пациентки

В некоторых случаях внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка может имплантировать на яичник, на брюшину, а также в более высокие отделы, то есть в область печени. Подобные случаи редки, но теоретически возможны. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Известиям» рассказала врач-гинеколог Юлиана Абаева.

Ранее канадский врач Майкл Нарви из исследовательского института при Университете Манитобы рассказал в своем аккаунте в TikTok о необычном случае внематочной беременности у 33-летней женщины. По его словам, у пациентки плод стал развиваться в печени. Как отметил врач, такой случай первый в его практике.

Гинеколог объяснила, что при физиологической беременности в середине цикла яйцеклетка выходит из фолликула в яичнике и подтягивается отделом трубы. В это время, если сперматозоиды попали в матку, то они движутся к ампулярному отделу трубы и там происходит оплодотворение. Затем оплодотворенная яйцеклетка спускается в полость матки и имплантируется.

«Самый частый, распространенный тип внематочной беременности — это трубная беременность, то есть когда произошло оплодотворение в трубе, но по каким-то причинам оплодотворенная яйцеклетка в полость матки не спустилась. То есть в результате, возможно, каких-то препятствий в самой трубе. Но в некоторых случаях бывает тип брюшной беременности, то есть когда оплодотворение произошло не в трубе, а вне трубы. То есть сперматозоиды вышли в брюшную полость и там произошло оплодотворение, таким образом оплодотворенная яйцеклетка может имплантировать на яичник, на брюшину и в том числе в более высокие отделы, то есть в область печени. Это, конечно, крайне редкий случай. Действительно, он уникальный. Но теоретически это возможно», — рассказала Абаева.

Она также пояснила, что сперматозоиды движутся за счет своих жгутиков всегда из влагалища в матку, затем в трубу, однако теоретически они могут выйти из трубы, а яйцеклетка, в свою очередь, может остаться в брюшной полости и не попасть в трубу, где в норме должно произойти оплодотворение.

Ранее, в сентябре, гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова рассказала о возможных причинах бесплодия среди пар. По ее словам, причин существует несколько: во-первых, это может быть из-за непроходимости маточных труб у женщины, во-вторых, бесплодие может быть обусловлено эндометриозом (заболевание, при котором слизистый слой, выстилающий полость матки (эндометрий), разрастается за ее пределы). Кроме того, врач подчеркнула, что тот факт, что у партнеров разные группы крови и резус-факторы, никак не влияет на возможность зачать ребенка.