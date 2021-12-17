Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Пробки в Москве вновь достигли девяти баллов
Мир
Генсек НАТО заявил о получении предложений России по безопасности
Общество
В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Авто
Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%
Экономика
Приток миграционной рабочей силы в РФ вернулся к допандемийному уровню
Общество
Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям
Общество
В Московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря
Политика
В ГД внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Авто
Минпромторг задумался о повышении ценовой планки для налога на роскошные авто

Гинеколог объяснила появление ребенка в печени у канадской пациентки

Гинеколог Абаева объяснила появление ребенка в печени у канадской пациентки
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В некоторых случаях внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка может имплантировать на яичник, на брюшину, а также в более высокие отделы, то есть в область печени. Подобные случаи редки, но теоретически возможны. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Известиям» рассказала врач-гинеколог Юлиана Абаева.

Бремя потерь: найдена новая причина невынашивания беременности
Ученые открыли новый генетический маркер риска выкидышей у женщин русской национальности

Ранее канадский врач Майкл Нарви из исследовательского института при Университете Манитобы рассказал в своем аккаунте в TikTok о необычном случае внематочной беременности у 33-летней женщины. По его словам, у пациентки плод стал развиваться в печени. Как отметил врач, такой случай первый в его практике.

Гинеколог объяснила, что при физиологической беременности в середине цикла яйцеклетка выходит из фолликула в яичнике и подтягивается отделом трубы. В это время, если сперматозоиды попали в матку, то они движутся к ампулярному отделу трубы и там происходит оплодотворение. Затем оплодотворенная яйцеклетка спускается в полость матки и имплантируется.

«Самый частый, распространенный тип внематочной беременности — это трубная беременность, то есть когда произошло оплодотворение в трубе, но по каким-то причинам оплодотворенная яйцеклетка в полость матки не спустилась. То есть в результате, возможно, каких-то препятствий в самой трубе. Но в некоторых случаях бывает тип брюшной беременности, то есть когда оплодотворение произошло не в трубе, а вне трубы. То есть сперматозоиды вышли в брюшную полость и там произошло оплодотворение, таким образом оплодотворенная яйцеклетка может имплантировать на яичник, на брюшину и в том числе в более высокие отделы, то есть в область печени. Это, конечно, крайне редкий случай. Действительно, он уникальный. Но теоретически это возможно», — рассказала Абаева.

Она также пояснила, что сперматозоиды движутся за счет своих жгутиков всегда из влагалища в матку, затем в трубу, однако теоретически они могут выйти из трубы, а яйцеклетка, в свою очередь, может остаться в брюшной полости и не попасть в трубу, где в норме должно произойти оплодотворение.

Ранее, в сентябре, гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова рассказала о возможных причинах бесплодия среди пар. По ее словам, причин существует несколько: во-первых, это может быть из-за непроходимости маточных труб у женщины, во-вторых, бесплодие может быть обусловлено эндометриозом (заболевание, при котором слизистый слой, выстилающий полость матки (эндометрий), разрастается за ее пределы). Кроме того, врач подчеркнула, что тот факт, что у партнеров разные группы крови и резус-факторы, никак не влияет на возможность зачать ребенка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021