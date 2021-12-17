Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Пробки в Москве вновь достигли девяти баллов
Мир
Генсек НАТО заявил о получении предложений России по безопасности
Общество
В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Авто
Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%
Экономика
Приток миграционной рабочей силы в РФ вернулся к допандемийному уровню
Общество
Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям
Общество
В Московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря
Политика
В ГД внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Авто
Минпромторг задумался о повышении ценовой планки для налога на роскошные авто

Политолог назвала главный акцент просьбы Путина о законе про COVID-сертификаты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог Анна Федорова в пятницу, 17 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировала замечание президента России Владимира Путина, что проект закона о применении сертификатов об иммунизации от коронавируса в общественных местах в нынешней редакции следует доработать.

Главным акцентом в призыве российского лидера Федорова назвала требование прописать в законе всё четко и ясно для того, чтобы у людей не возникало путаницы в головах, а соответственно, не происходило последующего общественного напряжения.

Кроме того, как подчеркнула политолог, президент акцентировал внимание на том, чтобы документ не создавал людям сложностей и чтобы власти на местах не злоупотребляли возможностью что-нибудь запретить.

«Ну, так сказать, по русской нашей политической традиции любят иногда что-то запрещать просто так. И как бы президент для этого специально обозначил, что этого быть не должно», — добавила Федорова.

Говоря о концепции закона о праве регионов в случае сложной эпидемиологической ситуации разрешать доступ в общественные места по COVID-сертификатам, политолог подчеркнула, что здесь важна интерпретация, так как законопроект является не запрещающим, а, наоборот, разрешительным. Регионам дадут право принимать соответствующие решения, а не принуждают к этому.

«Для меня ключевой момент какой-то, что никто не предлагает одну и ту же меру вводить, грубо говоря, во всей стране, а дает возможность регионам действовать в соответствии со спецификой своей ситуации. И это, конечно, важно», — отметила политолог.

Концепция законопроекта, предусматривающего право регионов на введение QR-кодов в общественных местах, была принята в первом чтении Госдумой 16 декабря. Документ предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты розничной торговли и общественного питания, предъявив либо QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации, либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19.

Порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, пока что находится в разработке у главного санитарного врача России Анны Поповой, но известно, что им также нужно будет иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

Ограничительные меры не затрагивают аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом до 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. Позднее такая возможность будет только у граждан с медотводом. 14 декабря законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержал комитет Госдумы по охране здоровья.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021