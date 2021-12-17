Политолог назвала главный акцент просьбы Путина о законе про COVID-сертификаты

Политолог Анна Федорова в пятницу, 17 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировала замечание президента России Владимира Путина, что проект закона о применении сертификатов об иммунизации от коронавируса в общественных местах в нынешней редакции следует доработать.

Главным акцентом в призыве российского лидера Федорова назвала требование прописать в законе всё четко и ясно для того, чтобы у людей не возникало путаницы в головах, а соответственно, не происходило последующего общественного напряжения.

Кроме того, как подчеркнула политолог, президент акцентировал внимание на том, чтобы документ не создавал людям сложностей и чтобы власти на местах не злоупотребляли возможностью что-нибудь запретить.

«Ну, так сказать, по русской нашей политической традиции любят иногда что-то запрещать просто так. И как бы президент для этого специально обозначил, что этого быть не должно», — добавила Федорова.

Говоря о концепции закона о праве регионов в случае сложной эпидемиологической ситуации разрешать доступ в общественные места по COVID-сертификатам, политолог подчеркнула, что здесь важна интерпретация, так как законопроект является не запрещающим, а, наоборот, разрешительным. Регионам дадут право принимать соответствующие решения, а не принуждают к этому.

«Для меня ключевой момент какой-то, что никто не предлагает одну и ту же меру вводить, грубо говоря, во всей стране, а дает возможность регионам действовать в соответствии со спецификой своей ситуации. И это, конечно, важно», — отметила политолог.

Концепция законопроекта, предусматривающего право регионов на введение QR-кодов в общественных местах, была принята в первом чтении Госдумой 16 декабря. Документ предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты розничной торговли и общественного питания, предъявив либо QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации, либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19.

Порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, пока что находится в разработке у главного санитарного врача России Анны Поповой, но известно, что им также нужно будет иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

Ограничительные меры не затрагивают аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом до 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. Позднее такая возможность будет только у граждан с медотводом. 14 декабря законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержал комитет Госдумы по охране здоровья.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.