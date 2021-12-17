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На митинге предпринимателей в Киеве пострадал один человек

На митинге предпринимателей в Киеве один человек пострадал, еще двое задержаны
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В Киеве завершился митинг представителей малого бизнеса, один человек пострадал, еще двое задержаны, сообщает 17 декабря «Страна.ua».

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Акция состоялась около здания Верховной рады. Бизнесмены требовали от парламентариев не рассматривать законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов с 1 января 2022 года. Однако депутаты его так и не приняли.

Митинговавшие отметили, что вернутся к своим требованиям после Нового года, так как ранее им не удастся добиться от парламентариев принятия инициативы по причине завершения пленарной недели. Верховная рада вернется к работе 25 января.

Перед началом внеочередного заседания парламента, на котором должен был рассматриваться вопрос об отсрочке использования кассовых аппаратов, у здания рады произошли столкновения граждан с полицией. Два человека были задержаны, один пострадал в результате взрыва пиротехники, которую бросали участники митинга.

Накануне около 4 тыс. человек, выступающих против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, митинговали в центре Киева. По мнению активистов, условия МВФ, выдвинутые стране, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.

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