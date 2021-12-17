На митинге предпринимателей в Киеве пострадал один человек

В Киеве завершился митинг представителей малого бизнеса, один человек пострадал, еще двое задержаны, сообщает 17 декабря «Страна.ua».

Акция состоялась около здания Верховной рады. Бизнесмены требовали от парламентариев не рассматривать законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов с 1 января 2022 года. Однако депутаты его так и не приняли.

Митинговавшие отметили, что вернутся к своим требованиям после Нового года, так как ранее им не удастся добиться от парламентариев принятия инициативы по причине завершения пленарной недели. Верховная рада вернется к работе 25 января.

Перед началом внеочередного заседания парламента, на котором должен был рассматриваться вопрос об отсрочке использования кассовых аппаратов, у здания рады произошли столкновения граждан с полицией. Два человека были задержаны, один пострадал в результате взрыва пиротехники, которую бросали участники митинга.

Накануне около 4 тыс. человек, выступающих против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, митинговали в центре Киева. По мнению активистов, условия МВФ, выдвинутые стране, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.