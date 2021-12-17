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Песков рассказал о взаимоотношениях Путина и Эрдогана

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У российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана дружеские отношения, что позволяет Москве и Анкаре даже при самых сложных разногласиях вести конструктивный диалог и выходить на мирное урегулирование любых ситуаций. Об этом 17 декабря рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы же знаете, что у президентов Эрдогана и Путина достаточно теплые отношения, можно даже сказать, дружеские, которые, несмотря на наличие разногласий, позволяют им даже в наиболее острые моменты собираться вместе и решать самые сложные проблемы», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала RTVI.

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Песков отметил, что так было уже не раз. В частности, это касалось вооруженного конфликта в Сирии, а также недавних напряженных моментов в российско-турецких отношениях.

«Но, что бы ни происходило, президентам всегда удавалось выйти на мирное, конструктивное урегулирование и найти взаимоприемлемое решение», — констатировал пресс-секретарь.

В заключение он подчеркнул, что при наличии определенных противоречий Турция так или иначе является не только «очень важным соседом» России, но и партнером по важным крупным проектам, а также визави в процессе решения многих региональных конфликтов.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Президенты обсудили развитие событий в Сирии, Ливии, на Украине и ситуацию в Закавказье.

В тот же день в Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Эрдогана. Так, в ходе беседы был рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства. Российский и турецкий лидеры условились активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года.

28 ноября Эрдоган заявил о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной. По его словам, турецкая сторона рассчитывает на свое участие в решении кризиса между странами, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой.

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