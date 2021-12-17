Ледяные плиты для новогоднего городка разбили вандалы в Новотроицке

В Новотроицке Оренбургской области неизвестные разломали ледяные плиты, привезенные для строительства новогоднего городка. Инцидент произошел на центральной площади в ночь на 15 декабря.

Лед начали привозить еще неделю назад. К работам по возведению городка специалисты приступили, но теперь вынуждены их приостановить.

В городской администрации возмущены произошедшим. Там призывают полицию разыскать и наказать виновных, пишет 56orb.ru.