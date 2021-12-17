Новогодний пригородный поезд запустили в Крыму

Специальный новогодний состав запустили по пригородному маршруту в Крыму. Первый такой поезд отправился из Симферополя в Евпаторию.

Его пассажирами стали дети и взрослые из республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ» — около сотни человек. Праздничный поезд украшен новогодними декорациями: снежинками и гирляндами, в вагонах установлены елочки. Пассажиров развлекают Дед Мороз и Снегурочка, отмечает «Крыминформ». По прибытии в Евпаторию в здании железнодорожного вокзала организуют елку и выступление Деда Мороза.

В ноябре в пресс-службе правительства Вологодской области по итогам видео-конференц-связи РЖД и главы региона Олега Кувшинникова сообщили, что в новогодние праздники из Москвы можно будет уехать в Великий Устюг на скором поезде «Мороз-экспресс». В РЖД также добавили, что сейчас россияне проявляют повышенный интерес к внутреннему туризму, раскупая билеты на новогодние туристические поезда.