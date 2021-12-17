Песков указал на «ползучее вторжение» НАТО на Украину

Власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. Об этом 17 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских — мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, власти Украины транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню». Как отметил Песков, Украина в настоящее время полностью потеряна для РФ как союзник и партнер.

«Вы видите враждебность по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения — точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет», — заявил он в интервью телеканалу RTVI.

Пресс-секретарь президента указал на то, что Киев официально декларирует свое намерение вступить в НАТО. При этом сегодня уже наблюдается «ползучее вторжение» альянса на Украину.

«Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начинает движение, дрейф в сторону наших границ», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в этот день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме того, 17 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Как убежден постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, что США при помощи партнеров по НАТО обострили и без того сложную ситуацию на Украине до предела. По его словам, заявления российских официальных лиц в западных СМИ подвергаются цензурированию. Россию делают «агрессором», не имея на то весомых аргументов, указал он.

15 декабря официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».