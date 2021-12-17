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Песков указал на «ползучее вторжение» НАТО на Украину

Песков: власти Украины оболванивают свой народ, настраивая против РФ
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Власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. Об этом 17 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских — мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, власти Украины транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню». Как отметил Песков, Украина в настоящее время полностью потеряна для РФ как союзник и партнер.

«Вы видите враждебность по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения — точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет», — заявил он в интервью телеканалу RTVI.

Пресс-секретарь президента указал на то, что Киев официально декларирует свое намерение вступить в НАТО. При этом сегодня уже наблюдается «ползучее вторжение» альянса на Украину.

«Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начинает движение, дрейф в сторону наших границ», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в этот день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме того, 17 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Как убежден постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, что США при помощи партнеров по НАТО обострили и без того сложную ситуацию на Украине до предела. По его словам, заявления российских официальных лиц в западных СМИ подвергаются цензурированию. Россию делают «агрессором», не имея на то весомых аргументов, указал он.

15 декабря официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».

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