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Аварийный котлован засыпали за месяц в Оренбурге

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В Оренбурге за месяц удалось засыпать аварийный котлован «Атриума». 17 декабря с объекта вывели тяжелую технику. В работах были задействованы погрузчик, бульдозер, прицепной мульчер и грунтовый каток.

Грунт завозили 6–7 самосвалов. Подрядчику, ГУП «Оренбургремдорстрой», удалось завершить работы до наступления стабильно низких температур. Это было необходимо, чтобы грунт не успел замерзнуть.

Ранее в районе улицы Пролетарской действовали ограничения для движения транспорта. Утром в пятницу их сняли, заградительные блоки убрали с проезжей части, пишет РИА «Оренбуржье».

17 ноября начались работы по подготовке к засыпке аварийного котлована на месте недостроенного «Атриума». Его вырыли в 2002 году для строительства торгово-административного комплекса. Стройку законсервировали, но котлован начал разрушаться.

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