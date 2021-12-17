Температура выше климатической нормы ожидается в Удмуртии в выходные

Температура воздуха превысит климатическую норму в выходные в Удмуртии. При этом синоптики ожидают усиление снегопада.

По данным республиканского гидрометцентра, в ночь на 18 декабря температура воздуха составит –4…–9 градусов, днем ожидается –2…–7 градусов. Об этом пишет ИА «Сусанин». Ожидается небольшой снег.

19 декабря осадки усилятся, дневная температура опустится до –4…–9 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице.

В понедельник, 20 декабря, местами ожидается сильный снег. На дорогах образуются снежные заносы, возможно ухудшение видимости. Скорость ветра достигнет 12–14 м/с.

Специалисты отмечают, что похолодание в Удмуртии ожидается в середине следующей недели. Температура воздуха опустится до –29 градусов.