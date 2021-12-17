Член РСПП рассказал Путину, как его «развели»

Гендиректор ООО «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ИГИИС) Михаил Богданов в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 17 декабря рассказал президенту России Владимиру Путину, что его «развели», когда убедили отдать сертификацию строительных компаний на откуп саморегулирующимся организациям (СРО).

Он пояснил, что ранее сертификацией строительных компаний занимались федеральные органы, однако такая система работала неэффективно. Вместе с тем в настоящее время сложилась ситуация, при которой СРО продают документы, разрешающие организациям действовать на объектах.

Как уточнил глава института, нынешняя система работает так, что строительная компания вступает в СРО и это обеспечивает ей сертификацию.

«Когда строительная организация определяет, может она работать или не может, она вступает в саморегулируемую организацию. Считается, что это вступление гарантирует, что всё хорошо», — объяснил он.

Президент, в свою очередь, отметил, что никогда не думал в подобном ключе. По словам главы государства, на утверждении действующей системы настаивали представители отрасли, а правительство заявило, что необходимо пойти навстречу.

«Вы были правы, Владимир Владимирович. Вы были совершенно правы, когда были против. Грубо говоря, извините, вас развели», — заявил Богданов.

«Бывает, такое бывает. И с вами тоже, со всеми такое случается», — ответил президент.

Свою позицию глава ИГИИС аргументировал историей строительства сухого дока на заводе «Звездочка» в Мурманске. Изначально смета проекта составляла 16 млрд рублей, однако позднее повысилась еще на 17 млрд рублей. Как пояснила строительная компания, повышение сметы было связано с последствиями сильного землетрясения.

При этом, по словам Богданова, таких природных явлений на Севере не бывает.

«Приходит информация, что там страшное землетрясение. И смета увеличилась до 33 млрд. Но там не может быть таких землетрясений. Мы провели работу, показали, что там нет таких землетрясений. У них цена тут же уменьшилась, они с ходу сэкономили, не вставая со стула, порядка 14 млрд», — добавил предприниматель.

В ходе выступления на съезде РСПП глава государства указал на то, что экономика страны уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества. Кроме того, он отметил, что зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении.