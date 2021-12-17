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Член РСПП рассказал Путину, как его «развели»

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Гендиректор ООО «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ИГИИС) Михаил Богданов в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 17 декабря рассказал президенту России Владимиру Путину, что его «развели», когда убедили отдать сертификацию строительных компаний на откуп саморегулирующимся организациям (СРО).

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Он пояснил, что ранее сертификацией строительных компаний занимались федеральные органы, однако такая система работала неэффективно. Вместе с тем в настоящее время сложилась ситуация, при которой СРО продают документы, разрешающие организациям действовать на объектах.

Как уточнил глава института, нынешняя система работает так, что строительная компания вступает в СРО и это обеспечивает ей сертификацию.

«Когда строительная организация определяет, может она работать или не может, она вступает в саморегулируемую организацию. Считается, что это вступление гарантирует, что всё хорошо», — объяснил он.

Президент, в свою очередь, отметил, что никогда не думал в подобном ключе. По словам главы государства, на утверждении действующей системы настаивали представители отрасли, а правительство заявило, что необходимо пойти навстречу.

«Вы были правы, Владимир Владимирович. Вы были совершенно правы, когда были против. Грубо говоря, извините, вас развели», — заявил Богданов.

«Бывает, такое бывает. И с вами тоже, со всеми такое случается», — ответил президент.

Свою позицию глава ИГИИС аргументировал историей строительства сухого дока на заводе «Звездочка» в Мурманске. Изначально смета проекта составляла 16 млрд рублей, однако позднее повысилась еще на 17 млрд рублей. Как пояснила строительная компания, повышение сметы было связано с последствиями сильного землетрясения.

При этом, по словам Богданова, таких природных явлений на Севере не бывает.

«Приходит информация, что там страшное землетрясение. И смета увеличилась до 33 млрд. Но там не может быть таких землетрясений. Мы провели работу, показали, что там нет таких землетрясений. У них цена тут же уменьшилась, они с ходу сэкономили, не вставая со стула, порядка 14 млрд», — добавил предприниматель.

В ходе выступления на съезде РСПП глава государства указал на то, что экономика страны уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества. Кроме того, он отметил, что зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении.

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