Песков рассказал о характере переговоров Путина и Байдена

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не являются друзьями, но тон их переговоров был взаимоуважительным. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не говорил, (что у общения двух лидеров. — Ред.) дружеский тон. Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья, они все-таки не так много еще общались», — отметил Песков.

Байден встречался с Путиным, когда тот находился на посту премьер-министра, однако им редко удавалось побеседовать, рассказал пресс-секретарь президента России.

«Одно дело — говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи. А другое — сильно не соглашаться в чем-то друг с другом», — отметил Песков в эфире телеканала RTVI.

Ранее, 12 декабря, Песков опроверг версии о попытках Байдена напугать Путина во время совместного онлайн-саммита, который президенты провели 7 декабря в формате тет-а-тет.

По его словам, в ходе переговоров лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Также подчеркивалось, что Байден акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В ответ на это президент РФ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.