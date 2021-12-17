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В РСПП рассказали о выгоде для россиян от падения турецкой лиры

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Падение курса турецкой лиры только на руку российским туристам, ведь поездки станут значительно выгоднее, даже если цены на сами путевки не изменятся. Об этом заявил «Известиям» председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по туриндустрии Сергей Шпилько в пятницу, 17 декабря.

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В пятницу днем турецкая лира опустилась до 16,86 за доллар США. При этом накануне курс был 15,21 лиры за $1. По данным торгов на 17:36 мск, курс нацвалюты Турции повысился до 16,68 лиры за $1.

Шпилько отметил, что, хотя сейчас Турция уже не является «челночным направлением», как было раньше, и люди едут туда в основном отдыхать, всё равно за счет падения курса нацвалюты этой страны услуги в ней становятся дешевле для россиян и турецкий шоппинг «никто не отменял».

«Просто сейчас везут другие товары, например лекарства, которые в основном продаются без рецептов, они довольно качественные и дешевые», — сказал эксперт.

Он отметил, что стоимость туров больше зависит от спроса. Турция хоть и летнее направление, но она сумела развить у себя круглогодичный туризм — народ едет туда и на Новый год, а в последние несколько лет выросла популярность «экскурсионки» — поездок в Стамбул и Каппадокию, что «стало модным трендом», подчеркнул Шпилько.

Политолог Юрий Мавашев рассказал «Известиям», что сейчас средняя зарплата в Турции составляет 3 тыс. лир, при этом поход в продуктовый магазин обходится в 150 лир, в месяц на еду уходит не менее 2,5 тыс. лир.

Мавашев считает необходимым в корне пересмотреть внутриполитическую и, возможно, внешнеполитическую линию Анкары.

Накануне ЦБ Турции снизил ключевую ставку с 15% до 14%. Агентство Bloomberg сообщало 3 декабря, что годовая инфляция в стране в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали роста инфляции до 20,7%. Эксперты прогнозировали, что инфляция в декабре будет значительно выше.

Тогда доктор экономических наук, завкафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ) Наталья Ульченко сказала «Известиям», что курс лиры будет зависеть от того, насколько рискованной и неожиданной будет оставаться внешняя политика Турции.

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