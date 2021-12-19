Надо, Федя, надо: англичанин придумал мемуары русского гения

Жанр книги Алекса Кристофи о личной (а заодно и творческой) жизни Ф.М. Достоевского заявлен многообещающе. Это не традиционная романизированная биография, а «реконструированные мемуары», где автор объединяет «автобиографические фантазии Достоевского с его же фантастической жизнью». Критик Лидия Маслова представляет книгу недели — специально для «Известий».

Алекс Кристофи

Достоевский in love

Москва: Эксмо, 2021. — пер. с английского И.Н. Обаленской. — 352 с.

Английский поклонник русского гения пытается восполнить досадный пробел в библиографии Достоевского, так и не успевшего засесть за свои собственные воспоминания (вечная спешка писателя, создававшего свои шедевры в постоянном цейтноте, проходит сквозь книгу красной нитью и отчасти объясняет его специфическую, лихорадочную манеру письма). Прием вымышленной автобиографии, написанной за героя другим человеком, Кристофи уже использовал в первом из двух его предыдущих романов, вышедшем в 2015-м Glass («Стекло»). Там автор тоже, как и в «Достоевском...», проявлял тягу к шитью лоскутных одеял из разнородных текстов и пытался играть с литературными аллюзиями: героя зовут Гюнтер Гласс (с толстым намеком на нобелевского лауреата Гюнтера Грасса), а квартиру он делит с эксцентричным немецким интеллектуалом по кличке Степной Волк (привет Герману Гессе).

Фото: Twitter/@alex_christofi

Все эти нехитрые постмодернистские ужимки вкупе с нынешней, незамысловато сделанной книгой создают впечатление, что Кристофи вообще любит простенькие, дешевые эффекты. Одна из его недавних художественных акций — вирусный твит с фотографиями разрезанных книг (не своих, а чужих, в том числе и биографии Достоевского за авторством Джозефа Франка), которые писатель разделяет на тонкие тетрадки, чтобы удобнее было читать за завтраком и в метро. Наследие Достоевского в своем новом романе Кристофи раздербанил примерно аналогичным способом. На жизнеописание «Федора», как его по-дружески называет в третьем лице автор, словно наклеены вырезки из произведений и личных писем Достоевского, где он и его герои говорят от первого лица.

Чтобы читатель не запутался, где кончается косвенная речь и начинается прямая, цитаты выделены кавычками, ссылками и курсивом. Но и без того переходы ощутимы стилистически и интонационно, хотя высшим пилотажем было бы состыковать фрагменты своего текста и Достоевского бесшовно, заподлицо. Для этого автору не хватает сноровки, а может быть, элементарной наглости попытаться влезть в шкуру великого писателя и забиться с ним в унисон в эпилептическом припадке — так, чтобы их голоса периодически сливались.

Русский поклонник Достоевского имеет все основания смотреть на книгу Кристофи снисходительно, как на развлекательную безделушку (пусть и не лишенную информативности), хотя бы потому, что имеет доступ к оригиналам текстов, в том числе таких мемуарных источников, как воспоминания брата писателя Андрея Достоевского . О них Кристофи отдельно сетует в примечаниях, что полного перевода на английский нет и пришлось выискивать фрагменты по разным англоязычным исследованиям. Соотечественникам героя затеянный англичанином эксперимент мог быть интересен не какими-то новыми, «эксклюзивными» биографическими подробностями о Достоевском, а оригинальным ходом авторской мысли и чувством стиля. Увы, ни тем ни другим получившийся у Кристофи коллаж поразить не может, во всяком случае в русском переводе.

Внедрять реплики из Достоевского Кристофи начинает еще во вступлении, которое он заканчивает фразой «А теперь к делу» и ставит сноску: это, мол, цитата из «Братьев Карамазовых». Аналогично в самом конце, уже после библиографии, вдруг возникает игривый курсив: «Не кончить ли уж тут «Записки»?», и, как сигнализирует последняя сноска, это тоже цитата из «Записок из подполья». Кроме этих шуточных подмигиваний в книге много и содержательных цитат, которые выдергиваются из одного контекста и ставятся в другой, порой глуповатый. Например, один из самых знаменитых афоризмов Достоевского встроен в описание путешествия Федора с женой Анной: «Они добрались до Милана, пешком преодолев горный перевал, собирая по пути альпийские полевые цветы и наслаждаясь их стойкой красотой. Мир спасет красота». (Хотя сложно предположить, что автор «Идиота» имел в виду цветочки.)

Привыкая к художественному методу Кристофи, начинаешь думать, что с таким же успехом можно было бы поручить компьютерной программе поиск подходящих к случаю цитат по ключевым словам. Так, когда Федор собирается выпить чаю, немедленно выскакивает еще одна знаменитая фраза из «Записок из подполья»: «Федор застегнул рубашку, накинул старый синий пиджак, расчесал волосы и попросил принести в кабинет крепкий черный чай. (Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить.)» А позже в чайном контексте пригождается менее популярная цитата из «Подростка»: «Он сворачивал папиросу и с наслаждением курил ее, сопровождая двумя чашками горячего кофе или крепко заваренного чая. «Самовар есть самая необходимая русская вещь».

Главный недостаток Кристофи как исследователя Достоевского — вялое и робкое чувство юмора. Придумав наглядную метафору «В голове, как цыпленок в яйце, стучалась идея нового романа», англичанин при этом не додумывается обыграть дорогой сердцу каждого любителя Достоевского мем «и цыпленочку» из «Братьев Карамазовых» — трогательную приписку на конверте с письмом старика Карамазова Грушеньке. Почему до слез смешит и в то же время пугает этот «цыпленочек», представляется затруднительным растолковать Алексу Кристофи, который игнорирует комическую сторону судьбы и дарования Достоевского.

Фото: Эксмо, 2021

Он ставит жирный акцент на страданиях, предпочитая надрывные и пафосные цитаты, тем самым делая из героя мужественного «терпилу», хотя его мироощущение было скорее трагикомическим. Возможно, сам себя Достоевский не всегда видел в терновом венце мученика, как, например, можно заключить из письма А.Н. Майкову, где автор повести «Село Степанчиково и его обитатели» сравнивает себя с фанфароном Фомой Опискиным:

Автор цитаты «Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько комической обстановки, столько комических лиц и так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни»

В принципе может сойти за шутку встречающееся у Кристофи определение Опискина как «пассивно-агрессивного псевдоинтеллектуала средних лет». Но чаще вместо того, чтобы хоть немного повеселиться, англичанин принимается, наоборот, умничать и тогда может договориться до сомнительной чепухи. Так, Зигмунд Фрейд у него выходит едва ли не креатурой Достоевского, поскольку все (а точнее, две) свои главные идеи позаимствовал из его романов.

Но в очередной сноске Кристофи тут же окончательно уничтожает основателя одной из авторитетнейших психологических школ: «Его теории, конечно, были потрясающе неверными, но, без сомнений, спровоцировали целое направление мысли. Антрополог Таня Лурман остроумно подметила, что «теории Фрейда были подобны свету фонаря на свечном заводе».