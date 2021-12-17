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Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2»

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Компания-оператор «Северного потока – 2» (СП-2) Nord Stream 2 AG начала заполнение газом второй нитки трубопровода. Об этом 17 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора топливной магистрали.

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«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — отмечается в сообщении.

О следующих действиях Nord Stream 2 AG сообщит дополнительно.

Газопровод построили и провели его независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами для надежной и безопасной эксплуатации, подчеркнули в компании-операторе.

Ранее специалисты завершили пусконаладочные работы для контроля целостности второй нитки «Северного потока – 2».

Как «Известиям» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, процедура является стандартной в рамках подготовки к запуску в эксплуатацию газопровода.

По его словам, после постройки второй нити газопровода и ее проверки необходимо полностью заполнить ее газом. В итоге при начале эксплуатации со стороны добычи стартует подача газа, а аналогичный объем топлива моментально выходит с другой стороны — со стороны потребителя.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) приостановило процедуру сертификации газопровода. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации как минимум до середины 2022 года.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении страны.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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