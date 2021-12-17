Свыше 500 фактов незаконной охоты выявили в Челябинской области

С начала 2021 года в Челябинской области выявили свыше 500 фактов незаконной охоты. Общая сумма исков к нарушителям превысила 7 млн рублей.

По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, право проверять у охотников документы имеют 106 инспекторов. Об этом сообщает kursdela.biz.

Одновременно в Челябинской области отмечается рост численности диких животных, особенно косуль, лосей и кабанов. Лихачев отметил, что ситуация по кабанам требует отстрела около 1 тыс. животных в связи с профилактикой африканской чумы свиней.

В ноябре представители регионального управления по охоте отмечали снижение количества браконьеров на Южном Урале. Основное число нарушений связали с незнанием граждан об изменениях в правилах охоты.