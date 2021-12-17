Пробки в Москве вновь достигли девяти баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы в пятницу, 17 декабря, достигла девяти из 10 возможных баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 17:46 мск, основные затруднения движения наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре.

Основные причины высокой загруженности дорог заключаются в начале периода предпраздничных поездок в торговые центры и в строительных работах, из-за которых ограничено движение, отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Накануне в департаменте транспорта рекомендовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик.

По данным дептранса, количество машин в столице в преддверии новогодних праздников продолжает расти. На неделе из области приезжает на 20 тыс. больше автомобилей, чем в ноябре.