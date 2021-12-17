Врач рассказала об осложнениях у беременных при заболевании COVID-19

Беременные женщины чаще заболевают COVID-19, чем средний показатель в популяции, болезнь может приводить к послеродовым кровотечениям, преждевременным родам и самопроизвольному выкидышу. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказала в интервью Пятому каналу врач-репродуктолог Ирина Меньшикова.

«В первом и втором триместре у беременной повышается вероятность самопроизвольного выкидыша. В третьем триместре повышается частота преждевременных родов, риск развития преэклампсии (повышенное артериальное давление в сочетании с увеличением белка в моче. — Ред.), вероятность задержки внутриутробного развития плода и послеродовых кровотечений», — разъяснила Меньшикова.

Такие последствия возможны из-за сгущения крови у будущей матери, сказала врач. Она добавила, что данный процесс является нормой, но у заболевшей COVID-19 женщины может вызвать серьезные осложнения.

Как отметила медик, тяжесть течения COVID-19 определяется такими факторами, как сопутствующие заболевания, особенности иммунитета. По ее словам, возможные последствия для будущего ребенка зависят от срока беременности.

Чтобы обезопасить свое здоровье, Меньшикова советует беременным женщинам вакцинироваться от коронавируса. Сделать прививку врач рекомендует после 22-й недели, когда плод практически сформирован, или за месяц до планируемой беременности.

Ранее в ноябре ученые Вашингтонского университета (США) выяснили, что коронавирус у беременных может вести к нарушениям в развитии нервной системы ребенка, которые повышают вероятность появления психических болезней. COVID-19 представляет опасность для плода даже в случае, если вирус не передается ему напрямую, считают специалисты.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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