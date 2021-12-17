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Корректировки внесут в генеральный план Рязани

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Власти Рязани обсуждают внесение корректировок в генеральный план города. Речь идет о трех земельных участках площадью 18 га, для которых требуется поменять статус.

Рассматриваемая территория от Рязанского кремля до реки Трубеж относится к нескольким зонам — зоне городских парков, заповедной зоне древнего ядра и исторической части Рязани. Также часть земель относится к охранной зоне кремля, зоне затопления паводками и санитарно-защитной зоне предприятий. Об этом сообщает РИА «7 новостей». При этом большая часть территории расположена в границах лесопаркового зеленого пояса Рязани.

Изменения в генеральном плане необходимы для постановки территории на государственный кадастровый учет участков городских лесов. Все земли должны быть внесены в единую зону — городские леса.

По данному вопросу уже проведены публичные слушания, по итогам которых вынесено положительное решение.

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