Один человек пострадал при взрыве газового баллона в машине в Липецке

Один человек пострадал при взрыве газового баллона на улице Баумана в Липецке. Как сообщает GOROD48, пострадавшему 61 год, у него повреждены кисти рук. Он госпитализирован.

Баллон находился в будке грузового автомобиля «ГАЗ» коммунальных служб. По предварительным данным, произошла разгерметизация баллона. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

15 декабря газовый баллон взорвался на станции техобслуживания (СТО) в Сургуте (ХМАО), пострадали 10 человек. В результате взрыва произошло обрушение крыши здания на площади около 150 кв. м. В двух боксах станции в момент происшествия находились люди.