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Диетолог рассказала о последствиях дефицита белка в организме

Диетолог Аплетаева рассказала, чем грозит дефицит белка в организме
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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что белок участвует в синтезе антител, поэтому сохранять баланс белка в рационе особенно важно в период пандемии.

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В беседе с «Ридусом» в пятницу, 17 декабря, специалист отметила, что в белке содержатся аминокислоты, которые участвуют в формировании иммунных клеток, необходимых для противостояния инфекции.

«В наше коварное время из-за дефицита незаменимых аминокислот снижается иммунитет. Например, те же антитела, необходимые для борьбы с коронавирусом, они синтезируются из белка, это белковые молекулы. Соответственно при его дефиците могут развиваться неприятные последствия», — пояснила специалист.

Белок содержится в мясе курицы, птицы, в свинине, яйцах, сыре, твороге и рыбе. Также белком богаты бобовые, орехи, семечки, грибы, киноа. Эти продукты рекомендуется включать в рацион для крепкого иммунитета, отмечает телеканал «360».

Аплетаева отметила, что к симптомам дефицита белка относится слабость, плохое настроение и быстрая утомляемость. Она добавила, что проблемы со здоровьем начнут развиваться при хронической нехватке в организме триптофана — аминокислоты, необходимой для выработки серотонина, отвечающего за крепкий сон и хорошее настроение, а также фенилаланина, который регулирует работу щитовидной железы.

В беседе с телеканалом «Звезда» Аплетаева рассказала, что дефицит белка в рационе также отрицательно сказывается на уровне антител от COVID-19 в организме снижается иммунная защита, в том числе против коронавирусной инфекции.

Ранее 17 декабря диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала, что продуманное меню и другие правила здорового застолья помогут не переесть в новогодние праздники. Диетолог рекомендует разрешить себе есть всё, что хочется, но, прежде чем положить добавку, стоит понять, точно ли есть чувство голода.

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