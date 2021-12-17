Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

Банк России 17 декабря увеличил ключевую ставку до 8,5% годовых.

«Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Центробанк допускает повышение ключевой ставки и в дальнейшем.

Отмечается, что проводимая ЦБ денежно-кредитная политика нацелена на снижение темпов инфляции и призвана вернуть ее на уровень 4%.

Также сообщается, что данная мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики ЦБ РФ сделал в марте 2021 года, подняв ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%, с исторически минимальных 4,25%. В апреле она была повышена еще на 50 б.п., до 5%, в июне — на 50 б.п., до 5,50%, в июле — сразу на 100 б.п., до 6,50%. В сентябре ЦБ повысил базовую ставку до 6,75%, а уже затем до 7,5% годовых.