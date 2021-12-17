Один человек погиб в массовом ДТП с трактором в Вологодской области

Массовое ДТП с участием трактора и трех легковых автомобилей произошло на трассе в Вологодской области. Один человек погиб, пятеро получили травмы.

Авария произошла на дороге Вологда–Ростилово. По данным правоохранительных органов, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил столкновение с трактором. После этого легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Volkswagen, иномарка после этого ударила машину Renault. Об этом сообщает ИА FlashNord.

По данным МВД, пять человек получили травмы, один человек погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось об аварии с участием рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля в Томской области. Травмы получили три человека. 26-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в реанимацию и находятся на искусственной вентиляции легких.