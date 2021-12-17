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Сроки открытия нескольких мостов объявили в Уфе

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Объявлены сроки сдачи семи мостов в Уфе, которые на данный момент либо строятся, либо ждут очереди на реконструкцию. Как сообщил мэр столицы Башкирии Сергей Греков, в 2024 году будет запущено движение по мосту через реку Уфа (Восточный выезд), который соединит трассы М-7 и М-5. Также к 2024 году планируется завершить реконструкцию старого Бельского моста через Белую.

Что касается мостов в Шакше и в Затоне, то, по словам Грекова, еще не определены источники финансирования. Похожая ситуация и с мостом через реку Белая в районе улицы Интернациональная, передает «МедиаКорСеть».

«Я уверен, что федеральное финансирование позволит нам попасть в ту программу, которая обеспечит этот мост финансированием», — отметил Сергей Греков.

Ранее стала известна стоимость ремонта участка проспекта Салавата Юлаева в Уфе. Длина участка составляет 600 м, его благоустройство обойдется в 47,4 млн рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Заказчиком дорожного ремонта от улицы Октябрьской революции до улицы Мингажева выступает городское управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений. Средства выделят из городского и республиканского бюджетов. Подрядчик должен уложить дорожное покрытие, установить люки, нанести разметку из термопластика. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2022 года.

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