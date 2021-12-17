Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 58,2%. Об этом 17 декабря сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По состоянию на 17 декабря, вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз, вакцинация полного цикла — 70 831 362. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%», — сказала она журналистам.

Ранее в этот день Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что предварительное исследование НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи показало высокую вируснейтрализующую активность российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон».

За минувшие сутки в РФ зарегистрировано 27 743 новых случая коронавирусной инфекции, это минимальное суточное число заболевших с 8 октября.

Ранее, 16 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент последовательного распространения штамма коронавируса «Омикрон» в России не наблюдается, однако такое развитие событий вполне реально.

Голикова, в свою очередь, рассказала, что в стране «Омикрон»-штамм COVID-19 выявлен у 25 человек. Так, новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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