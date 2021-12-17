Приемные семьи для инвалидов появятся в Удмуртии

С 2022 года жители Удмуртии смогут принять в свою семью инвалида. Об этом сообщила министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова.

Нормативный акт, предусматривающий возможность создания приемных семей для инвалидов, прошел все согласования, изменения внесены в закон Удмуртии. Семьи, которые возьмут на себя обязанности по уходу за инвалидами, будут получать выплаты. Об этом пишет Udm-info.ru.

В зависимости от того, инвалида какой группы приняла семья, размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума.

Кроме того, с 2022 года в Можге, Можгинском и Кизнерском районах семьи с пожилыми людьми смогут бесплатно воспользоваться услугами сиделок. В дальнейшем проект будет распространен на другие муниципалитеты.