В Сети появилось фото сбежавшего в Белоруссию польского военного

В пятницу, 17 декабря, в Сети появилось первое фото сбежавшего из польской армии в Белоруссию военного Эмиля Чечко.

Солдат дал интервью белорусскому государственному телеканалу. На снимке он общается с журналисткой.

Ранее в этот день польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе страны. Военнослужащий пропал во время выполнения служебных задач в районе местностей Наревка, Семяновка и Семяновского озера.

17 декабря белорусский государственный пограничный комитет сообщил, что польский военнослужащий, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Уточнялось, что запрос связан с «несогласием с проводимой Польшей политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

Ранее, 20 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.