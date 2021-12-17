Более 300 спецплощадок подготовили в Подмосковье для фейерверков

В Московской области появились 323 специальные площадки, на которых можно безопасно запускать фейерверки. Сотрудники регионального управления МЧС информируют жителей о правилах безопасности при пользовании пиротехникой.

Так, в ведомстве напомнили, что покупать фейерверки можно только в специализированных магазинах, а у продавцов спрашивать сертификаты соответствия и инструкции по применению.

Категорически запрещается бросать пиротехнику, хранить без упаковки, направлять их на легковоспламеняющиеся предметы, использовать фейерверки при сильном ветре, вблизи людей и животных.

Сотрудники МЧС во время новогодних праздников будут следить за безопасностью на всех массовых мероприятиях, пишет «Подмосковье сегодня».

5 декабря сообщалось, что семилетнюю девочку из Одинцово госпитализировали после взрыва. По предварительным данным, в руках у ребенка взорвалась петарда.