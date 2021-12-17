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В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

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В Госдуму внесен закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в пятницу, 17 декабря.

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Согласно данному законопроекту, воспользоваться услугами суррогатных матерей могут только россияне, которые состоят в браке, или одинокая женщина — гражданка России, которая не может по медицинским показаниям родить ребенка.

Авторами данного законопроекта стали Анна Кузнецова, Петр Толстой, Василий Пискарев.

В июне зампред Госдумы Толстой заявил, что инициатива о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан в России направлена на предотвращение «экспортного» суррогатного материнства.

По его словам, Россия в глазах немалого числа иностранцев является фабрикой по производству детей, а также страной «репродуктивного туризма».

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