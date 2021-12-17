Эксперт спрогнозировал рост ставок по кредитам и депозитам вслед за ключевой

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в пятницу, 17 декабря, в беседе с «Известиями» спрогнозировал рост ставок по кредитам и депозитам в российских банках после решения Банка РФ по увеличению ключевой ставки до 8,5%.

«Ну они, очевидно, отреагируют повышением. Вот вопрос в том, что и то, и то решение не очень комфортно для банков, потому что, с одной стороны, поднимать по депозитам не хочется, с другой стороны, поднимать по кредитам некомфортно для заемщиков. Но в любом случае это произойдет с некоторым опозданием», — спрогнозировал эксперт.

Ранее в этот же день Банк России в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Ее повысили на 1 п.п., до 8,5% — максимума с 2017 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров ЦБ.

Незадолго до этого в пятницу «Известия» опубликовали консенсус-прогноз, согласно которому крупнейшие банки ожидали повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%. По мнению аналитиков, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, регулятор должен «сделать кредит в экономике дороже и охладить потребительский и инвестиционный спрос».

По мнению финансистов, рост ставок в экономике уже приносит свои плоды: потребкредитование замедляется, граждане стали наращивать сбережения на депозитах. Однако риски «раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса всё еще остаются».

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале от 7,4 до 7,9%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в конце ноября также заявляла, что регулятор собирается вернуть инфляцию в стране к цели вблизи 4% к концу 2022 года.

Первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% с исторически минимальных 4,25%. В апреле она была повышена еще на 50 б.п., до 5%, в июне — на 50 б.п., до 5,5%, в июле — сразу на 100 б.п., до 6,5%. На последнем заседании совета директоров в сентябре ЦБ повысил базовую ставку до 6,75%, а 22 октября ЦБ повысил базовую ставку с 6,75 до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность.