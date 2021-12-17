БКС отметил «Роснефть» как фаворита нефтегазового сектора России

Один из крупнейших российских брокеров БКС выпустил отчет с прогнозами на 2022 год, назвав нефтяную компанию (НК) «Роснефть» фаворитом среди компаний отрасли. Об этом 17 декабря говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

БКС наряду с крупнейшими западными инвестиционными банками, среди которых J.P.Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, включает «Роснефть» в список самых привлекательных объектов для инвестирования. Движущей силой экономической активности в России будет нефтяной сектор, полагают аналитики.

В 2022 году цена на нефть продолжит свой рост и составит $74. По мнению экспертов БКС, первоначальные опасения рынка по поводу влияния нового штамма коронавируса на спрос на нефть преувеличены.

Три ведущих американских инвестиционных банка на прошлой неделе дали положительные рекомендации по бумагам «Роснефти». J.P.Morgan включил компанию в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. Она стала единственной из России, а также Центральной и Восточной Европы, вошедшей в этот список.

В обновленный J.P.Morgan список также вошли BP, ExxonMobil, Saudi Aramco, Sinopec, Petrobras, CVE, Marathon.

В качестве важного фактора привлекательности «Роснефти» аналитики банка назвали реализацию проекта «Восток Ойл». Проект еще практически не учтен в оценке акций «Роснефти». При этом «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%.

Еще одним важным фактором инвестпривлекательности названа дивидендная доходность компании, которую они ожидают на уровне 11–13% в 2022–2023 годах.

«Второй по величине инвестбанк США — Bank of America Merril Lynch — также добавил «Роснефть» в свой глобальный список «идеальных» объектов для инвестирования в 2022 году в регионе Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. Аналитики банка отметили, что акции «Роснефти» обладают потенциалом роста на 40%», — уточняется в релизе.

Goldman Sachs, еще один крупный американский банк из топ-5, выпустил позитивный отчет по «Роснефти» с подтверждением рекомендации «покупать» и места НК в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

«Роснефть» предлагает как привлекательную доходность, так и потенциал долгосрочного роста добычи. Банк ожидает, что дивиденды НК по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом вырастут примерно в семь раз и еще на 15 и 5% по итогам 2022 и 2023 годов соответственно.

Лучшая в отрасли доходность поддерживается превосходной ресурсной базой и качественной реализацией проектов. IRR новых добычных проектов «Роснефти» составляет в среднем около 25% (для сравнения, средний показатель в России и мире — 18%).

С начала года показатель «чистый долг/EBITDA» «Роснефти» снизился почти в два раза. На фоне сильного СДП и продажи пятипроцентной доли в «Восток Ойл» в абсолютном выражении чистый долг за девять месяцев 2021 года снизился на $8 млрд, и банк ожидает, что этот показатель будет снижаться и дальше

В целом инвестсообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне $12, Bank of America Merril Lynch — $11,2, Raiffeisen Bank — $11. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций «Роснефти» на уровне $10,5 за GDR.