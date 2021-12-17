Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%

В ноябре 2021 года на европейском рынке было продано 864 119 новых автомобилей, что на 17,5% меньше, чем за такой же месяц прошлого года. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Всего по итогам 11 месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 824 тыс. 670 единиц (+0,8%). Наибольшее количество автомобилей в Европейском союзе продал Volkswagen — 77 655 машин (–36,5%).

На втором месяце с показателем 53 959 автомобилей (–21,3%) находится Renault. Третье место занимает Peugeot с показателем 52 681 машина (–20,3%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (52 541 ед., −24,9%) и Toyota (51 950 ед., −9,3%).

26 октября сообщалось, что в России за III квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в III квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.