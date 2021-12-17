Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Авто
Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%
Экономика
Приток миграционной рабочей силы в РФ вернулся к допандемийному уровню
Общество
Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям
Общество
В Московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря
Мир
В Белом доме обсудят с союзниками предложения России по безопасности
Политика
В ГД внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Авто
Минпромторг задумался о повышении ценовой планки для налога на роскошные авто
Экономика
ЦБ заявил об обсуждении отмены комиссий за переводы между своими счетами

Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ноябре 2021 года на европейском рынке было продано 864 119 новых автомобилей, что на 17,5% меньше, чем за такой же месяц прошлого года. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

В светлое б/у: машины с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты
Почему рынок заимствований на подержанные авто будет расти

Всего по итогам 11 месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 824 тыс. 670 единиц (+0,8%). Наибольшее количество автомобилей в Европейском союзе продал Volkswagen — 77 655 машин (–36,5%).

На втором месяце с показателем 53 959 автомобилей (–21,3%) находится Renault. Третье место занимает Peugeot с показателем 52 681 машина (–20,3%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (52 541 ед., −24,9%) и Toyota (51 950 ед., −9,3%).

26 октября сообщалось, что в России за III квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в III квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021