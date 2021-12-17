Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Авто
Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%
Экономика
Приток миграционной рабочей силы в РФ вернулся к допандемийному уровню
Общество
Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям
Общество
В Московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря
Мир
В Белом доме обсудят с союзниками предложения России по безопасности
Политика
В ГД внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Авто
Минпромторг задумался о повышении ценовой планки для налога на роскошные авто
Экономика
ЦБ заявил об обсуждении отмены комиссий за переводы между своими счетами

Останки времен ВОВ нашли на территории завода в Орловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Костные останки времен Великой Отечественной войны обнаружили при земляных работах на территории Болховского завода полупроводниковых приборов в Орловской области. Захоронение находилось на глубине свыше 2 м.

Проверку по факту обнаружения останков начал следственный комитет. Предполагается, что рабочие нашли место расстрела и захоронения граждан. На территории завода работают следователи отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет и криминалисты. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В осмотре места происшествия участвуют представители регионального общественного молодежного поискового объединения «Огненная дуга». Всего обнаружено не менее 18 погибших, имеются следы применения огнестрельного оружия.

Управлению ФСБ по Орловской области поручено установить родственников погибших.

В начале декабря археологи сообщили об обнаружении захоронений XVII века в Арзамасе Нижегородской области. Могилы находились возле разрушенного в 1929 году храма.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021