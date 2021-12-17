Останки времен ВОВ нашли на территории завода в Орловской области

Костные останки времен Великой Отечественной войны обнаружили при земляных работах на территории Болховского завода полупроводниковых приборов в Орловской области. Захоронение находилось на глубине свыше 2 м.

Проверку по факту обнаружения останков начал следственный комитет. Предполагается, что рабочие нашли место расстрела и захоронения граждан. На территории завода работают следователи отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет и криминалисты. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В осмотре места происшествия участвуют представители регионального общественного молодежного поискового объединения «Огненная дуга». Всего обнаружено не менее 18 погибших, имеются следы применения огнестрельного оружия.

Управлению ФСБ по Орловской области поручено установить родственников погибших.

В начале декабря археологи сообщили об обнаружении захоронений XVII века в Арзамасе Нижегородской области. Могилы находились возле разрушенного в 1929 году храма.