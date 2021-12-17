Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году

Бюджет России в 2022 году будет профицитным. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«В принципе, у нас бюджет, слава богу, в следующем году будет профицитным», — отметил он.

По словам российского лидера, в данном случае «дело не в источниках» финансирования.

«Ну профицитный бюджет, можем направить дополнительные ресурсы на направления, которые считаем для себя наиболее приоритетными. Надо просто отработать механизмы (решения таких вопросов. — Ред.)», — добавил он.

Путин также указал на то, что экономика страны уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества. Кроме того, он отметил, что зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении.

15 декабря глава государства заявил, что для повышения доходов граждан России важны и адресная поддержка, и помощь семьям с детьми, и создание рабочих мест, и другие меры. По его словам, борьба с бедностью является безусловным приоритетом.

Днем ранее стало известно, что правительство РФ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина выделило более 12 млрд рублей на повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Уточняется, что более 2,9 млрд рублей из выделенных средств будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений, а свыше 5,2 млрд рублей — научных. При этом более чем 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и свыше 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

7 декабря Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов. Бюджет сформирован на основе прогноза Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% — до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% — до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году в 5,8%.

Также документ предусматривает финансирование адресной поддержки семей с детьми. Так, закон регламентирует повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 года на 8,6%.