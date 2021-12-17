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Неделю не удается потушить мусорный полигон в Приморье

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В Кавалеровском районе Приморья уже неделю тлеет один из мусорных полигонов. Проверку по факту возгорания на площади в 6 га начала природоохранная прокуратура.

В районе введен режим повышенной готовности. Пожар начался 10 декабря, и до сих пор его не удается полностью ликвидировать. Высота мусора на полигоне составляет порядка 10 м.

По данным представителей районной администрации, на месте работает спецтехника, однако эффект от этого малозаметен. Около поселка Рудны-1 отмечается задымление, пишет Vostokmedia.

15 октября сообщалось о взрыве на комплексе переработке отходов в подмосковном городе Рошаль. По данным экологов, взорвался резервуар с фильтратом. Была разорвана сама емкость, а также сорваны бетонные перекрытия и плиты. Помимо этого, на поверхность вынесло канализационные люки.

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