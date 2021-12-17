В Калужской области с ножевым ранением госпитализировали подростка

В Калужской области в одну из больниц с ножевым ранением доставлен 16-летний житель города Ермолино Боровского района. Об этом сообщили 17 декабря в следственном управлении Следственного комитета РФ по Калужской области.

Как уточняется, ранение подросток получил вечером 16 декабря на остановке транспорта в центре города Ермолино. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний молодой человек, с ним проводятся следственные действия.

«Следственным управлением приняты меры к организации оказания качественной медицинской помощи пострадавшему с вызовом санавиации из областного центра. Молодой человек прооперирован и находится в больнице», — отметили в следственным комитетом.

На месте происшествия работала следственная группа в составе следователей по особо важным делам и криминалистов регионального управления Следственного комитета. Допрошены все участники конфликта, назначены необходимые экспертизы.

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