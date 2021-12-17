Новую набережную построят в Омске к 2027 году

Набережную в Омске, которую уже называют самой длинной в Евразии, планируют построить к 2027 году. Она свяжет речной порт в центре города с Советским парком в Нефтяниках.

По словам министра энергетики Антона Гаака, проект набережной будет разработан в 2022 году. Специалисты учтут все недочеты существующих пространств, чтобы сделать набережную полезной для горожан. Об этом пишет ИА «Город55».

Набережная пройдет через «Зеленый остров» и под мостом 60-летия ВЛКСМ. Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин отметил, что некоторые части набережной уже готовы для встраивания в проект, однако им потребуется благоустройство. На набережной Тухачевского почти нет освещения, а береговая линия у академии «Авангард» находится в частной собственности.

Протяженность набережной составит 15 км. Предполагается, что на реализацию проекта может потребоваться порядка 25 млрд рублей.